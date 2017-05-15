Станислав Черчесов: "Чалов - игрок молодежной сборной. Пусть растет"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, огласивший сегодня расширенный состав для подготовки к Кубку конфедераций-2017, отметил, что нападающего ЦСКА Федора Чалова пока не стоит вызывать в национальную команду. По словам наставника, это игрок молодежной сборной, передает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Чалов не был включен в расширенный состав национальной команды, состоящий из 30 игроков. На сбор (с 26 мая по 3 июня в Австрии, затем переезд в Венгрию для товарищеской игры с местной сборной 5 июня) отправятся 26 игроков - их имена должны назвать 22 мая.

- Чалов неплохо проявлял себя в последних матчах.

- Он игрок молодежной сборной. А мы для себя решили: если игрок молодежки не претендует на роль основного в первой команде, как Головин, то дергать мы его не будем. Опыт показывает, что если брать и отправлять назад, то ничего хорошего не получается. Пусть Чалов растет. Парень спортсменистый, это видно.

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