Станислав Черчесов: "Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба. Какие-то специальные изменения не нужны"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится 5 июня в Будапеште в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.
– Как прошла подготовка непосредственно к игре с Венгрией? И насколько на сборной отразится потеря Дзюбы?
– Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много.
Что касается второго вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные – Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба. Так что какие-то специальные вещи не нужны.
Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа даст плоды. (Дмитрий СИМОНОВ)
Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
- Александр Бухаров (футбол)
- Артем Дзюба
- Сборная России (футбол)
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
Spartak-Online1
Оба выстроганы из дуба. Поэтому соглашусь с Черчесовым.
17:14