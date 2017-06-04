Станислав Черчесов: "Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба. Какие-то специальные изменения не нужны"

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов выступил на пресс-конференции перед товарищеским матчем с Венгрией, который состоится 5 июня в Будапеште в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

– Как прошла подготовка непосредственно к игре с Венгрией? И насколько на сборной отразится потеря Дзюбы?

– Понятно, что все тактические тренировки проходили с учетом особенностей игры сборной Венгрии. Смотрели ее матчи со Швецией и Швейцарией. Информации достаточно много.

Что касается второго вопроса, то мы некоторые вещи постарались отработать, но так как здоровье не позволяет игроку принять участие в турнире (и он сам это чувствует), приходится производить некоторые изменения. Хотя они незначительные – Бухаров такой же комплекции, как и Дзюба. Так что какие-то специальные вещи не нужны.

Мы с нетерпением ждем две контрольные встречи. Они покажут и наши плюсы, и недостатки, которые у нас еще есть. Убежден, проведенная работа даст плоды. (Дмитрий СИМОНОВ)

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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