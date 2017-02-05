Стал известен полный состав участников Кубка конфедераций-2017

Сборная Камеруна, которая в финале Кубка Африки одержала победу над Египтом (2:1), примет участие в Кубке конфедераций-2017. "Львы" стали последней, восьмой сборной турнира и сыграют в группе B. Их соперниками будут команды Германии, Австралии и Чили.

В группе A вместе с Россией играют сборные Португалии, Мексики и Новой Зеландии.

Напомним, Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля в четырех городах России – Санкт-Петербурге, Москве, Сочи и Казани.

Сборная Камеруна выиграла Кубок Африки и приедет в Россию