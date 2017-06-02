Стадионы Кубка конфедераций перешли в управление оргкомитета "Россия-2018" и ФИФА

Вице-премьер РФ, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко сообщил, что стадионы в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани, которые примут матчи Кубка конфедераций, перешли в управление ФИФА и оргкомитета "Россия-2018".

- Да, на всех стадионах (Кубка конфедераций) уже работает режим чемпионата мира, ФИФА и оргкомитет приступают к работе, - цитирует ТАСС Мутко. - Все идет последовательно, есть четкие графики - например, волонтеры уже на стадионах, а телевизионщики зайдут туда 8 июня. На каждом стадионе начинают работать операционные штабы, а вход на территорию арен осуществляется только по аккредитациям.

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Кубок конфедераций-2017. Стадионы