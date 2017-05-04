Стадион "Санкт-Петербург" в мае получит акт соответствия требованиям ФИФА

Стадион "Санкт-Петербург" получит акт соответствия требованиям ФИФА в течение мая, сообщает ТАСС со ссылкой на главу оргкомитета "Россия-2018" Алексея Сорокина. Также он отметил, что "Фишту" в Сочи данный акт будет предоставлен 15 мая.

- Все четыре стадиона, которые будут принимать матчи Кубка конфедераций, будут переданы оргкомитету совместно с ФИФА 2 июня, - добавил Сорокин.

Стадион "Санкт-Петербург" принял первый официальный матч 22 апреля - в рамках 24-го тура чемпионата России "Зенит" обыграл "Урал" (2:0). На нем состоятся три игры группового турнира и финал Кубка конфедераций-2017.