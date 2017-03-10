14:56 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Стадион "Фишт" в Сочи введен в эксплуатацию

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Свидетельство о вводе в эксплуатацию выдано стадиону "Фишт" в Сочи. Об этом по итогам совещания по подготовке к Кубку конфедераций на стадионе "Фишт" сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко. По его словам, все инженерные системы спортивного объекта также готовы и вводятся в эксплуатацию.

- Проделана колоссальная работа, стадион получил свидетельство о вводе в эксплуатацию, работы все завершены, сейчас оформляется сертификат, - цитирует ТАСС Мутко. - Я думаю, что это будет высшей категории (документ), который он получит со стороны Российского футбольного союза.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4084589

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