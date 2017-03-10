13:39 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Стадион "Фишт" перейдет в распоряжение оргкомитета Кубка конфедераций к 17 мая

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Вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что к 17 мая стадион "Фишт" в Сочи перейдет в полное распоряжение оргкомитету Кубка конфедераций-2017. Также руководитель отметил, что к 28 марта в Сочи приедут специалисты из ФИФА, чтобы помочь организовать товарищеский матч между Россией и Бельгией. После проведения встречи будет проведен брифинг с представителями международной федерации.

– Мы исходим из того, что 28 марта основная работа по всем трем этапам должна быть завершена, они должны быть сданы, – цитирует ТАСС Мутко. – Но скажу, что у нас есть возможность после 28 марта посмотреть, что здесь не сработает, какие-то детали и моменты доводить. В любом случае по стадиону к 17 мая абсолютная готовность, со всеми вытекающими последствиями, готовы и приняты все инженерные системы, сформирован полностью штат стадиона, полностью согласованы списки работников с соответствующим структурами, плюс набранный штат контролеров-распорядителей, которые должны работать, подписано соглашение со всеми организациями, которые будут обслуживать и эксплуатировать, обеспечивать стадион.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4084230

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