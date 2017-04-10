Спасателей обучат шести иностранным языкам к Кубку конфедераций и ЧМ-2018

Сотрудники МЧС, задействованные в Кубке конфедераций-2017 и чемпионате мира-2018, пройдут обучение шести иностранным языкам, сообщает "Российская газета". Спасатели выучат слова и выражения, необходимые для общения с иностранными болельщиками. Ранее сообщалось, что аналогичное обучение пройдут и волонтеры.

МЧС уже занималось обучением своих сотрудников перед проведением в Казани Универсиады-2013 и чемпионата мира по водным видам спорта-2015, а также Олимпиады-2014 в Сочи и ряда крупных турниров в Москве и Санкт-Петербурге.

Кубок конфедераций-2017 пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля, ЧМ-2018 - в 11 городах России на 12 стадионах с 14 июня по 15 июля.