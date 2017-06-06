Первый заместитель начальника Управления по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий МВД России Антон Гусев рассказал, что сотрудники полиции будут досматривать болельщиков при входе на матчи Кубка конфедераций-2017, чтобы избежать пиротехнических шоу. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

– В соответствии с нашим законодательством, обеспечение безопасности обычных матчей и игр чемпионата мира лежит на организаторах, – цитирует ТАСС Гусева. - Львиную долю по осмотру выполняют стюарды и контролеры-распорядители, но все равно появляются возможности. Мы жестко реагируем после матча, имеем возможность всех распознать, из 191 человека есть те, кто использовал пиротехнику. На Кубке конфедераций и чемпионате мира досмотровые мероприятия будут осуществлять сотрудники полиции, это позволит нам предотвратить пиротехнические шоу на матчах.

Нам удается успешно избегать таких вещей, как риск возникновения паники в местах массового скопления. Мы согласовываем действия ФИФА с городами-организаторами. Достаточно жесткие правила проноса веществ и вещей, чтобы не допустить попадания в места массового скопления ни пиротехники, ни химических веществ, ни оружия в любых его видах.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Напомним, что следующий контрольный матч сборная России проведет 9 июня. Национальная команда встретится с Чили, начало игры – в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.