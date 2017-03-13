Сотрудники московского метро пройдут курсы английского языка перед ЧМ-2018

В рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018 порядка 650 сотрудников московского метрополитена пройдут курсы английского языка, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Также на станциях появятся стойки "Живое общение", пассажиры смогут получить ответы на вопросы о транспорте, маршрутах и достопримечательностях в городе.

"Ожидается, что обучение пройдут 650 сотрудников – 350 кассиров и 300 инспекторов ЦОМП. На сегодняшний день уже более 100 кассиров окончили курсы. Также к Кубку конфедераций на станциях метро установят 10 новых стоек "Живое общение", – говорится в сообщении на сайте.