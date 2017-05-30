Сорокин - про состав Германии: "Кто выигрывает Кубок конфедераций - не выигрывает чемпионат мира"

Гендиректор "Оргкомитета-2018" Алексей Сорокин поделился ожиданиями от предстоящего Кубка конфедераций и отметил, что ожидает увидеть высокий уровень футбола.

- Конечно, мы бы хотели, чтобы на оба турнира приехали лучшие игроки, - цитирует Сорокина globoesporte.globo.com. - Однако мы слышали, что есть проклятие: кто выигрывает Кубок конфедераций, не выигрывает чемпионат мира. Возможно, это и повлияло на решение сборной Германии привести такой состав. Конечно, я шучу. Это никак не сказывается на нашей подготовке к турниру. Организация этих турниров – наша первоочередная задача. Это главный проект, которым мы занимаемся. И мы, конечно, не воспринимаем Кубок конфедераций как тестовое мероприятие. Это очень важное мероприятие для нас. Поэтому сделаем все от нас зависящее.

- Что вы ожидаете от турнира со зрительской точки зрения, а также с точки зрения качества футбола?

- В общем мы ожидаем, что турнир оставит след в истории чемпионатов мира. Мы ожидаем настолько много зрителей, насколько это возможно. Мы надеемся увидеть новый уровень футбола в преддверии самого чемпионата мира. Будем рады увидеть захватывающие игры, а также всеобщую радость людей, как это обычно происходит на чемпионатах мира.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России