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Сорокин и Глушаков приняли участие в запуске поезда метро, посвященного Кубку конфедераций

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Гендиректор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин и полузащитник "Спартака" и сборной России Денис Глушаков приняли участие в запуске тематического поезда метро, посвященного Кубку конфедераций-2017. Курсировать он начнет уже в декабре по кольцевой линии. 

"Осторожно, двери закрываются. Следующая станция - #КК2017! Встречайте тематический поезд на всех станциях Кольцевой линии московского метро", - написал Сорокин в своем твиттере.

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