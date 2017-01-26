Сочи закупит 60 автобусов к Кубку конфедераций

Краснодарский край закупит 60 новых автобусов к матчам Кубка конфедераций-2017, сообщает ТАСС. Они закупаются в лизинг за счет бюджета региона. После окончания Кубка конфедераций и чемпионата мира автобусы будут переданы в автопарк Краснодара.

Также власти края разработали схему движения автотранспорта во время турнира в Сочи. По данным администрации Кубани, будут введены временные ограничения на отдельных участках дорог, выделены полосы для аккредитованного общественного транспорта, закрыты для движения улицы рядом со стадионом на время игр.

Сочи примет три игры группового турнира и полуфинал Кубка конфедераций-2017, а также четыре матча группового турнира, встречу 1/8 финала и четвертьфинал ЧМ-2018.