Сочи обеспечит бесплатный проезд до 26 тысяч болельщиков в дни Кубка конфедераций

Транспортная система Сочи будет готова бесплатно обслужить до 26 тысяч гостей Кубка конфедераций во время проведения турнира. Правом бесплатного проезда будут пользоваться обладатели билетов на матчи. Болельщики смогут воспользоваться железнодорожным и автомобильным транспортом. Также отмечается, что в дни матчей движение личного транспорта в Олимпийском парке будет ограничено для удобства подъезда аккредитованного на турнир транспорта.

– Мы исходим из того, что гостей будет 29-29,5 тысячи человек. 18 - 20 тысяч сможет обслужить железнодорожный транспорт, 5-6 – автомобильный, а около 5 тысяч будут жить непосредственно в районе Олимпийского парка и будут добираться до стадиона пешком, – цитирует ТАСС заместителя министра транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края Алексея Смаглюка.