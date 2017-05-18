СМИ: площадка вокруг стадиона на Крестовском острове может превратиться в болото

Представители одной из компаний-подрядчиков обнаружили, что их предшественники очень сильно сэкономили на подготовке почвы на территории нового стадиона в Санкт-Петербурге, утверждает Life. Прежние застройщики недосыпали на прилегающую к стадиону площадку около 600 тысяч кубов песка – это примерно 20 тысяч самосвалов.
Проверку организовали спецслужбы города по заявлению представителей компании ООО "Леокам", которая получила два заказа на благоустройство: первый – по прилегающей к стадиону территории, второй – по отделке фасадов и холмов самого комплекса. Взявшись за первую часть заказа, строители и обнаружили проблему. Новые застройщики попросили проверить закупки прежних застройщиков и ответственных за работу по укреплению территории вокруг арены.
– Также отсутствовали щебеночные сваи и береговое укрепление, – рассказал представитель компании Станислав Шайдуров. – Песок был использован еще не того качества, которое требовалось по документам. Это все ведет к тому, что в скором времени под слоем асфальта появится болото.
Данными об этом нарушении застройщики поделились не только с Федеральной службой безопасности, но и с чиновниками. Реакция последних вылилась в проблемы для жалующихся. В начале застройщики лишились заказа на благоустройство этой территории, а второй заказ в итоге выполнили за свой счет.
– Свои работы мы выполнили, но с нами до сих пор не рассчитались, – продолжает Шайдуров. – Заказчики так и не предоставили сметы. Получается, что все работы – отделку фасадов, павильонов, парковок – мы выполнили за свои деньги. Это около 300 миллионов рублей.
Дополнительная информация
https://life.ru/t/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/1008875/zastroishchiki_ploshchadka_vokrugh_zienit-arieny_mozhiet_prievratitsia_v_boloto
oledjan
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