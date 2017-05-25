СМИ: Новый газон на арене "Санкт-Петербург" обойдется в 21 миллион рублей?

Реальная стоимость нового газона на стадионе "Санкт-Петербург" превысит 21 миллион рублей, утверждает "Фонтанка" со ссылкой на собственный источник в городском комитете по строительству.

Отмечается, что на арене на Крестовском острове будет уложен газон от той же компании, что предоставляла его для стадиона "Турбостроитель", который станет тренировочной базой для Кубка Конфедераций. Разница между ними лишь в возрасте – трава для "Санкт-Петербурга" выращивалась на год дольше (всего четыре года) и, по этой причине, должна стоить дороже. При этом газон для "Турбостроителя" со всеми работами по его укладке, по информации издания, обошелся в 21 миллион рублей.

Напомним, ранее вице-губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов утверждал, что стоимость работ по замене газона на арене не превысит 3 миллиона рублей. Также он отказался сообщить, кто возьмет на себя эти расходы.

Напомним, что арена "Санкт-Петербург" примет матчи Кубка конфедераций-2017. Турнир пройдет с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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