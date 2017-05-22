СМИ: на арене "Санкт-Петербург" начали срезать газон

На стадионе "Санкт-Петербург" на Крестовском острове началось срезание травы, сообщает "Фонтанка". По информации источников петербургского издания, на данный момент уже снята полоса травы от одних футбольных ворот до других.

По данным "Фонтанки", ранее администрация рассматривала два варианта: спасать траву с помощью прошивки синтетическими нитями либо положить на время Кубка конфедераций вместо него недолговечный рулонный газон, для чего была сделана пробная прошивка. По всей видимости, выбор сделан в пользу второго варианта.

Напомним, главный тренер "Зенита" Мирча Луческу неоднократно критиковал качество газона на новом стадионе, говоря, в том числе, что домашнее поражение от "Терека" (0:1) помешало его команде занять второе место в чемпионате России и лишило сине-бело-голубых путевки в Лигу чемпионов.