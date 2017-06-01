Смертин прокомментировал ситуацию вокруг "расистского" карнавала в Сочи

Комиссар РФС по борьбе с расизмом и дискриминацией, посол чемпионата мира 2018 года Алексей Смертин прокомментировал ситуацию вокруг инцидента на карнавале в Сочи, участники которого появились в национальной одежде одной из африканских стран и с бананами в руках. Западные СМИ посчитали его "расистским". Также Смертин обратился к иностранным болельщикам, которые собираются посетить матчи Кубка конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу 2018 года, заверив, что их ждет теплый прием.

– Россия придерживается позиции нулевой терпимости к любой форме дискриминации, – подчеркнул в интервью RT Смертин. – Это прописано и в уставе ФИФА. Это абсолютно нормальная позиция. То, что периодически всплывает – это проявления отдельных людей, а не всего общества. Это очевидный факт. В любом общества – это касается любой страны – существуют такие аспекты проявления. Наша задача – их минимизировать. Зачастую эти проявления происходят неумышленно, как это было в Сочи. Это, как выразился мэр города, следствие отсутствия вкуса и плохого воспитания.

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