20:39 | Футбол — Кубок конфедераций

СКА: "Шайба и лед Марадоне не помеха"

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Чемпион мира по футболу-1986, легендарный Диего Марадона посетил "Хоккейный город" в Санкт-Петербурге перед финальным матчем Кубка конфедераций. Аргентинцу подарили именные свитера СКА и сборной России, после чего он вышел на лед и встретился с юными хоккеистами.

"Марадона побывал в "Хоккейном городе" перед финалом Кубка Конфедераций. Шайба вместо мяча и лед вместо газона - легенде не помеха", - говорится в Твиттере СКА.

Напомним, что в финале Кубка встретятся сборные Чили и Германии. Игра начнется в 21.00 по московскому времени. "СЭ" проведет прямую онлайн-трансляцию матча

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Финал

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КОММЕНТАРИИ (2)
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nachtman

к сожалению понакупил всех, кроме баламошки...

21:40

баламошка

Питер не играет в хоккей. Исторически. Так сложилось. Клюшки в лапах держать не умеют и болотное катание по-лягушачьи (прыжками) тоже не позволяет добиваться успехов.Но пришёл Газпром и всех понакупил. И судей тоже. СКА - позор КХЛ.

21:04