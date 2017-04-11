Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

Олимпийский чемпион Антон Шипулин пообещал подарить нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе свою лучшую пару лыж, если тот забьет пять мячей на предстоящем Кубке конфедераций. Турнир пройде с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Valerio80
А если положит парочку Спартаку то можно и палки к лыжам добавить.
20:51
Roma_Totti
Не многовато 5 голов, если забьет 2 мяча это будет прогресс для игорчищки.))))
20:35
любфут
Антон - не волнуйся. Лыжи останутся у тебя и еще пригодятся для побед в гонках.
20:31
Rosinant
Пять голов?! Дзюба скорее коньки отбросит, чем получит эти лыжи.
20:21
Taffarel
Не хочет Антоха с лыжами расставаться)
20:13
shpasic
зачем Дзюбе в июне лыжи, если они не едут?
20:05