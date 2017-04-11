19:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

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Олимпийский чемпион Антон Шипулин пообещал подарить нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе свою лучшую пару лыж, если тот забьет пять мячей на предстоящем Кубке конфедераций. Турнир пройде с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Valerio80

А если положит парочку Спартаку то можно и палки к лыжам добавить.

20:51

Roma_Totti

Не многовато 5 голов, если забьет 2 мяча это будет прогресс для игорчищки.))))

20:35

любфут

Антон - не волнуйся. Лыжи останутся у тебя и еще пригодятся для побед в гонках.

20:31

Rosinant

Пять голов?! Дзюба скорее коньки отбросит, чем получит эти лыжи.

20:21

Taffarel

Не хочет Антоха с лыжами расставаться)

20:13

shpasic

зачем Дзюбе в июне лыжи, если они не едут?

20:05

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