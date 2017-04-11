Шипулин пообещал подарить Дзюбе лыжи, если тот забьет 5 голов на Кубке конфедераций

Олимпийский чемпион Антон Шипулин пообещал подарить нападающему "Зенита" и сборной России Артему Дзюбе свою лучшую пару лыж, если тот забьет пять мячей на предстоящем Кубке конфедераций. Турнир пройде с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

Тёма! Принимай вызов! С тебя пять голов на Кубке Конфедераций, а с меня в подарок лучшая пара лыж! А стрельбу тебе подтянем! @artem.dzyuba Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin) Апр 11 2017 в 9:18 PDT