Шандор Варга: "Эта сборная Венгрии – детище Дардаи"

Известный агент, венгр Шандор Варга подчеркнул в интервью "СЭ" перед контрольным матчем между сборными России и Венгрии, что их национальная команда переживает спад после Euro-2016.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

– Что сейчас происходит со сборной Венгрии? Налицо регресс по сравнению с Euro-2016, где команда вышла из группы.

– Ох, и не говорите. Большой спад, большое разочарование! Прошлым летом вся Венгрия ликовала, стояла на ушах. Улицы перекрывались, трамваи и троллейбусы не могли проехать. Сотни тысяч людей праздновали выход команды из группы на чемпионате Европы. Мне с поздравлениями звонили люди, которых я не слышал уже лет 25. То есть был такой национальный подъем. Сборная действительно показывала добротный футбол. Но потом, к сожалению, это все куда-то ушло.

– Интересно, куда же? Ведь, по сути, состав остался тем же. Нет только голкипера Габора Кирая.

– Согласен. Игроки те же, тренер тот же. Да, ушел вратарь, но нельзя сказать, что только из-за Кирая сборная так неважно выглядит и теряет очки. Что-то нарушено внутри команды. Не та атмосфера…

– То есть дело, в психологии?

– Да. В настрое.

– Тренер Берндт Шторк ничего не поменял в тактическом плане после чемпионата Европы?

– Понимаете, многие игроки говорят, что это команда не Шторка, а Пала Дардаи. Именно он пригласил Шторка в молодежную сборную, потом сделал своим помощником. Дардаи создал эту сборную, эту потрясающую атмосферу, которую мы видели на Euro. Однако берлинская "Герта" не разрешила ему совмещать посты. Специалист стоял перед дилеммой: остаться в национальной команде или работать в бундеслиге. Кстати, в прошлом сезоне футболисты чемпионата Германии выбрали Дардаи, а не тренера "Баварии" Гвардьолу, лучшим наставником. Представляете?! Так что эта сборная Венгрии – детище Дардаи. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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