Шандор Варга: "Думаю, Венгер на Кубке конфедераций обсудит Головина с Черчесовым и Гончаренко"

Известный агент Шандор Варга в интервью "СЭ" сообщил, что главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер приедет на Кубок конфедераций. По его словам, там французский специалист обсудит со Станиславом Черчесовым и Виктором Гончаренко возможный переход полузащитника сборной России и ЦСКА Александра Головина.

– Если Головин "выстрелит" на Кубке конфедераций, допускаете, что переговоры начнутся?

– Возможно, возможно. Молодой, перспективный парень, с потенциалом. Видно, что еще не до конца раскрылся. Венгер любит с такими работать. Сам Арсен, кстати, тоже собирается приехать на Кубок конфедераций.

– Даже так?

– Да. Думаю, лично посмотрит на Головина на Кубке конфедераций, поговорит с Черчесовым, с Гончаренко. Конечно, многое будет зависеть и от ЦСКА. Интерес к Головину есть. Я тоже обратил на него внимание. С Венгрией он сыграл красиво. Так что все возможно.

Полное интервью Шандора Варги