Серхио Гойкочеа: "Российские болельщики получат наслаждение от игры Чили"

Легендарный аргентинский вратарь Серхио Гойкочеа отметил, что у сборной Чили есть все шансы дойти до финала Кубка конфедераций. Сегодня голкипер принял участие в презентации трофея в Сантьяго.

– У Чили есть историческая возможность увенчать успехом усилия блестящего поколения", – цитирует Гойкочеа пресс-служба ФИФА. – Я играл в одно время с сильным чилийским поколением, давшим миру прекрасных футболистов. Таких, как Саморано, Янес, Басай, а затем и Салас. Однако нынешняя команда, с Санчесом, Видалем, Браво и Меделем в составе, олицетворяет собой новую эпоху чилийского футбола, причем не только из-за двух триумфов на Кубке Америки, но прежде всего благодаря характеру, который они показывают на поле. Российские болельщики получат наслаждение от игры этой команды против Камеруна, Германии и Австралии. У чилийской команды есть все необходимое для того, чтобы дойти до финала.