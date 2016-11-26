18:35 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сергей Семак - Станиславу Черчесову:
"Победы, Саламыч!"

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Экс-капитан сборной России Сергей Семак в ходе торжественной церемонии в Казани прокомментировал итоги жеребьевки Кубка конфедераций-2017 и пожелал победы России. При этом Семак обратился к главному тренеру национальной команды Станиславу Черчесову. Сборная России в рамках группового турнира встретится с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

– Новая Зеландия? Я отвечу дипломатично – это такой же чемпион, как и другие наши соперники, подчеркнул Семак. – Нас ждут интересные матчи. И конечно пожелаю победы России, Саламыч! (Станислав Черчесов. – Прим. "СЭ")

Жеребьевка Кубка конфедераций. LIVE!

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Материалы сюжета: Кубок конфедераций-2017. Жеребьевка
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