Сергей Семак: "Либо стадион в Петербурге построят в срок, либо кому-то дадут срок"

Пятикратный чемпион России Сергей Семак в ироничной форме выразил уверенность в том, что арена на Крестовском острове будет сдана в срок, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

– Либо стадион в Петербурге построят в срок, либо кому-то дадут срок, – сказал Семак.