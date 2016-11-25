11:52 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сергей Семак: "Либо стадион в Петербурге построят в срок, либо кому-то дадут срок"

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Пятикратный чемпион России Сергей Семак в ироничной форме выразил уверенность в том, что арена на Крестовском острове будет сдана в срок, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

Либо стадион в Петербурге построят в срок, либо кому-то дадут срок, – сказал Семак.

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КОММЕНТАРИИ (4)
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onlywhitespartak

Правильно сказано кому то ... А не всем ! Найдут козла отпущения посидит за все шайку пару лет , если еще посидит , и все будут довольны

13:26

Андрей Палыч 1979

Срока нужно было уже лет 5 назад многим чинушам впоять.И потом весь этот строй отряд отправить на наш стадион пахать в три смены!Наш стадион уже бы построили давно.

12:58

Exsorsist

Срок нужно УЖЕ дать, тогда стадион построят раньше срока.

12:52

Vlаdimir

Было бы эффективнее и лучше - и то, и другое.

12:05

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