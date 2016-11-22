14:07 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сергей Семак: "Кубок конфедераций - единственная возможность проверить реальный уровень сборной"

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Бывший полузащитник и капитан сборной России Сергей Семак отметил, что в отсутствии отборочных матчей чемпионата мира-2018 Кубок конфедераций-2017 станет для национальной команды единственной возможностью для того, чтобы по-настоящему проверить свой уровень в противостояниях с лучшими сборными мира. По словам бронзового призера чемпионата Европы 2008 года, предстоящий турнир станет для нашей страны генеральной репетицией с точки зрения организации и проведения чемпионата мира-2018.

- Сборная России не играет в отборочных матчах чемпионата мира-2018, в связи с чем предстоящий Кубок конфедераций в нашей стране является, по сути, единственной возможностью для того, чтобы по-настоящему проверить свой уровень в противостоянии с лучшими командами мира. Кроме того, у нас есть шанс выиграть трофей - в этом состоит принципиальное отличие от контрольных матчей.

Так же я считаю, что Кубок конфедераций является генеральной репетицией с точки зрения организации и проведения чемпионата мира-2018. Для нашей команды это, в первую очередь, решающие матчи с сильными соперниками.    

Жеребьевка команд, которые примут участие в финальной стадии Кубка конфедераций-2017, состоится в Казани 26 ноября.   
 

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