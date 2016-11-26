Сергей Семак: "Чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне"

Тренер "Зенита" Сергей Семак заявил, что рад стать послом чемпионата мира-2018 от Казани. Он выразил уверенность, что турнир в России пройдет на высшем уровне. Сегодня в Казани состоится церемония жеребьевки Кубка конфедераций-2017, которая начнется в 18.00 по московскому времени.

– У каждого футболиста есть мечта принять участие в чемпионате мира, приобщиться к этому незабываемому празднику, и я рад что у меня есть возможность стать частью столь важного мероприятия теперь уже в качестве посла, – приводит пресс-служба оргкомитета "Россия-2018" слова Семака. – Представлять Россию для меня большая честь, и я не понаслышке знаю, каково это – чувствовать переживания всей страны и гордость за нее. Поэтому я твердо уверен, что нам будет чем гордиться: Чемпионат мира в России пройдет на самом высоком уровне, запомнится всем истинным ценителям футбола и гостям нашей страны.

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