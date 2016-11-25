Сергей Семак: "Будет интересно посмотреть, как сборная России будет противостоять сильным командам"

Пятикратный чемпион России Сергей Семак хотел бы, чтобы сборная России сыграла на Кубке конфедераций-2017 с сильными командами, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий СИМОНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей "Турнира чемпионов", состоится завтра в Казани.

– Кого хотите увидеть в группе со сборной России: команды посильнее или наоборот, чтобы была возможность выйти в плей-офф и побороться за трофей?

– Думаю, вряд ли стоит ждать, что в нашу группу попадут все команды из второй корзины, которые мы прекрасно знаем. Так уж сложилось, что самые сильные сборные – это чемпионы мира, Европы и Южной Америки. Безусловно, эти команды находятся на вершине футбольной иерархии. Но других тоже не надо сбрасывать со счетов. И у Мексики сильная сборная, и Австралия может преподнести сюрприз. Да, может, мы меньше знаем Новую Зеландию. Что касается чемпиона Африки, мы прекрасно знаем, что африканцы умеют играть в футбол. Так что, думаю, жребий будет где-то посередине: одна-две команды из первой корзины. Может быть Германия, Португалия или чилийцы. Ждем, кто попадет к нам из второй корзины. Там есть команды и послабее, но на протяжении одного конкретного матча фаворитов быть не может. Мне как болельщику будет интересно посмотреть, как наша сборная будет противостоять сильным командам.