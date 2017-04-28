Сергей Карасев: "Поймал себя на мысли, что быть видеоассистентом совсем непросто"

Российский арбитр Сергей Карасев заявил, что для работы с видеоповторами во время матчей нужны арбитры высочайшего уровня. Карасев отметил, что ему проще выполнять работу на поле, чем следить за ситуациями на мониторе.

– В матче Испания – Франция уже использовалась система видеоповтора, и она себя оправдала, – сказал в эфире программы "Свисток" Карасев. – По итогам последнего семинара в Италии мы стали моделировать ситуации на поле с участием молодых футболистов. Сначала идет несколько ситуаций, подсказка в ухо. Если решения какие-то неоднозначные, можно подойти к монитору и посмотреть, как все было. Кубок конфедераций и юниорский чемпионат мира станут тестовыми в этом плане.

Но это совсем непросто. Мне проще судить на поле, чем быть видеоассистентом. Но нужно понимать, что это только знакомство с технологией. Когда мы разберемся в этом, тогда все будет проще. Но на данном этапе я поймал себя на мысли, что это непросто. Очень много ситуаций происходит, нужно успевать на все реагировать, принимать решения.

Для такой работы нужны арбитры высочайшего уровня. Например, в Корею поедут пять или шесть арбитров уровня ФИФА, которые будут работать видеоассистентами.