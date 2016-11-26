Тренер "Зенита" Сергей Семак стал послом чемпионата мира-2018 от Казани, передае спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Об этом сегодня объявил вице-премьер РФ по спорту Виталий Мутко во время презентации часов обратного отсчета BUD AF до чемпионата мира-2018 в России на Кремлевской набережной в Казани. Напомним, что Семак проведет жеребьевку Кубка Конфедераций-2017, которая пройдет сегодня в Казани в 18.00 по московскому времени.

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