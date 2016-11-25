Семак хочет, чтобы Германия, Португалия и Мексика попали в одну группу

Пятикратный чемпион России Сергей Семак выразил надежду на то, что сборная России покажет хорошую игру на Кубке конфедераций, передает из Казани спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. Церемония, на которой определится состав групп и расписание матчей турнира, состоится завтра. Ее проведут заместитель генерального секретаря ФИФА по футбольным вопросам Звонимир Бобан и директор департамента ФИФА по проведению соревнований и мероприятий Колин Смит. Им будут помогать Семак и двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева.

– Я бы, прежде всего, хотел, чтобы сборная России выигрывала, – сказал Семак. – И, наверное, было бы хорошо, чтобы в одну группу попали Германия, Португалия и Мексика. Но еще сильнее хочется, чтобы мы показали хорошую игру и доказали, что готовы к чемпионату мира.

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