Сборные России и Чили сыграют 9 июня на стадионе ЦСКА

Глава РФС Виталий Мутко сообщил, что товарищеский матч сборных России и Чили пройдет на стадионе ЦСКА 9 июня, передает корреспондент "СЭ" Михаил ГОНЧАРОВ.

- Что касается подготовки команды, определились с датами, уже точно можно сказать, что 9-го числа в 19 часов на стадионе ЦСКА состоится матч Россия - Чили, приглашаем болельщиков, - сказал Мутко.

26 мая сборная России отправится на сбор в Австрию перед Кубком конфедераций-2017. Перед турниром национальная команда проведет две встречи: 5 июня в Будапеште с Венгрией и 9 июня в Москве с Чили.

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