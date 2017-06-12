Сборную Португалии ждут в Казани в среду

После разгромной победы над Латвией в матче отборочного турнира чемпионата мира-2018 (3:0) футболисты сборной Португалии получили несколько выходных. Завтра утром команда должна будет собраться на тренировочной базе в Лиссабоне и готовиться к вылету в Россию.

Ожидается, что главный тренер сборной Фернанду Сантуш успеет поучаствовать в пресс-конференции, после чего на среду запланирован рейс в Казань. По предварительной информации, сборная Португалии стартует в 14.00 по местному времени, то есть, в нашей стране окажется не ранее девяти часов вечера.

В групповом турнире Кубка конфедераций-2017 чемпионы Европы сыграют с Мексикой (18 июня, Казань), Россией (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Новой Зеландией (24 июня, Санкт-Петербург).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии