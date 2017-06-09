Сборная России: "Зоба, мы с тобой!"

Игроки сборной России вышли на товарищеский матч с Чили в майках в поддержку Романа Зобнина. Хавбек получил тяжелую травму колена в игре с Венгрией (3:0), точно не сыграет на Кубке конфедераций и может пропустить до пяти месяцев.
"Зоба, мы с тобой!" – написано на футболках игроков.
"СЭ" ведет трансляцию матча Россия – Чили
Зоба, сборная с тобой! pic.twitter.com/eiPYWNgmMx– Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2017 г.
Хор Александрова поёт гимн России. pic.twitter.com/KkXcL87EnF– Сборная России (@TeamRussia) 9 июня 2017 г.
ПЕНТУРИККИО
молодцы, но сколько можно мусолить...если бы СЭ не был подстилкой Спиртяка, другого игрока столько бы не вспоминали...
19:52
BigStar
Молодцы!
19:50