18:55 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России: "Зоба, мы с тобой!"

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Игроки сборной России вышли на товарищеский матч с Чили в майках в поддержку Романа Зобнина. Хавбек получил тяжелую травму колена в игре с Венгрией (3:0), точно не сыграет на Кубке конфедераций и может пропустить до пяти месяцев.

"Зоба, мы с тобой!" – написано на футболках игроков.

"СЭ" ведет трансляцию матча Россия – Чили

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (2)
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ПЕНТУРИККИО

молодцы, но сколько можно мусолить...если бы СЭ не был подстилкой Спиртяка, другого игрока столько бы не вспоминали...

19:52

BigStar

Молодцы!

19:50