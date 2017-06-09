Сборная России: "Зоба, мы с тобой!"

Игроки сборной России вышли на товарищеский матч с Чили в майках в поддержку Романа Зобнина. Хавбек получил тяжелую травму колена в игре с Венгрией (3:0), точно не сыграет на Кубке конфедераций и может пропустить до пяти месяцев.

"Зоба, мы с тобой!" – написано на футболках игроков.

"СЭ" ведет трансляцию матча Россия – Чили