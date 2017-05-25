Сборная России заселяется в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

Сборная России заселяется в отель "Шератон" в Шереметьеве. Полузащитник Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной команды, вратарь Игорь Акинфеев.

Сегодня в 16:30 состоится первая тренировка подопечных Станислава Черчесова на "Арене Химки". Завтра команда отправится на сбор в Австрию. После него в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сборная России встретится с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

На Кубке конфедераций россияне сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Комбаров и Дзюба. Клубные цвета в сборной неактуальны. pic.twitter.com/dvowgIMjrq – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Игроки сборной России продолжают съезжаться в шереметьевский "Шератон". Васин и Головин. pic.twitter.com/M2aJPRcoAa – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Сборная России @TeamRussia заселяется в отель. Денис Глушаков приехал одним из первых. Сегодня в 16:30 - тренировка на "Арене Химки" pic.twitter.com/9srMMPrM4b – Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России