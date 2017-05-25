12:08 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России заселяется в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

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Сборная России заселяется в отель "Шератон" в Шереметьеве. Полузащитник Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной команды, вратарь Игорь Акинфеев.

Сегодня в 16:30 состоится первая тренировка подопечных Станислава Черчесова на "Арене Химки". Завтра команда отправится на сбор в Австрию. После него в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сборная России встретится с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

На Кубке конфедераций россияне сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ЮКИ

отужинали с шампусиком?хотя...кокорки с мамаем нетути,то и выставлять некому!

13:14