Сборная России заселяется в отель, а вечером проведет тренировку на "Арене Химки"

Сборная России заселяется в отель "Шератон" в Шереметьеве. Полузащитник Денис Глушаков приехал одним из первых, вслед за ним прибыл капитан национальной команды, вратарь Игорь Акинфеев.
Сегодня в 16:30 состоится первая тренировка подопечных Станислава Черчесова на "Арене Химки". Завтра команда отправится на сбор в Австрию. После него в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017 сборная России встретится с Венгрией (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
На Кубке конфедераций россияне сыграют в одной группе с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
Комбаров и Дзюба. Клубные цвета в сборной неактуальны. pic.twitter.com/dvowgIMjrq– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Локомотивцы приехали pic.twitter.com/nDqWnx9dMc– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Игроки сборной России продолжают съезжаться в шереметьевский "Шератон". Васин и Головин. pic.twitter.com/M2aJPRcoAa– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
Сборная России @TeamRussia заселяется в отель. Денис Глушаков приехал одним из первых. Сегодня в 16:30 - тренировка на "Арене Химки" pic.twitter.com/9srMMPrM4b– Филипп Папенков (@PippoGranato) 25 мая 2017 г.
ЮКИ
отужинали с шампусиком?хотя...кокорки с мамаем нетути,то и выставлять некому!
13:14