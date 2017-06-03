Сборная России вылетела в Венгрию

Сборная России вылетела из Инсбрука в Будапешт. Национальная команда завершила сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. Подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Только что @TeamRussia прибыла в аэропорт в Инсбруке. Через полчаса - вылет в Будапешт! pic.twitter.com/RJwhxoz5NU– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
Ждем вылет! pic.twitter.com/su6gpp56bH– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
Пора на посадку! До свидания, Австрия!– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
До встречи в Венгрии! pic.twitter.com/a6sVrLVZgz
Взлетаем! pic.twitter.com/vkFimOvNgl– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
- Сборная России (футбол)
- Сборная Португалии (футбол)
- Сборная Новой Зеландии (Футбол)
- Сборная Мексики (футбол)
- Сборная Чили (футбол)
- Сборная Венгрии (футбол)
JohnWeexx
Прочитал название, даже не удивился: опять вылетели... И неважно - куда или откуда.
20:14