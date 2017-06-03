20:07 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России вылетела в Венгрию

1

Сборная России вылетела из Инсбрука в Будапешт. Национальная команда завершила сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017. Подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

1
Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

JohnWeexx

Прочитал название, даже не удивился: опять вылетели... И неважно - куда или откуда.

20:14