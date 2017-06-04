Сборная России тренируется в Будапеште в полном составе

Сборная России начала предматчевую тренировку на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

В занятии принимают участие все 27 футболистов, приехавших в Венгрию с австрийского сбора.

Тренировка началась с разминки и игры в ручной мяч.

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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