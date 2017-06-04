Сборная России тренируется в Будапеште в полном составе

Сборная России начала предматчевую тренировку на стадионе "Гроупама Арена" в Будапеште, передает спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.
В занятии принимают участие все 27 футболистов, приехавших в Венгрию с австрийского сбора.
Тренировка началась с разминки и игры в ручной мяч.
Сборная России по футболу играет в гандбол. @rushandball pic.twitter.com/bAhRfspK24– Дмитрий Зеленов (@ZelenovZ) 4 июня 2017 г.
Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
- Станислав Черчесов
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- Сборная Чили (футбол)