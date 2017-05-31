Сборная России тренируется с железом без Акинфеева

Шестая тренировка национальной команды России на сборе в Австрии посвящена силовой работе, передает из Нойштифта спецкор "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ. После небольшой пробежки сборная в полном составе отправилась в тренажерный зал.

В занятии принимают участие все футболисты кроме вратаря Игоря Акинфеева, занимающегося индивидуально с Гинтарасом Стауче.

Сборная России проводит сборы в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций. После сбора запланированы контрольные матчи против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва). Соперниками России в групповом турнире Кубка конфедераций-2017 станут Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика(24 июня, Казань).

Окончательная заявка на Кубок конфедераций-2017 из 23 футболистов должна быть оформлена не позднее 7 июня. В составе Станислава Черчесова пока 28 футболистов.

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