Сборная России собралась в "Балчуге" после выходного

Сегодня, начиная с 11 утра и до 16 часов, игроки, штаб и персонал сборной России собрались в московской гостинице "Балчуг", расположенной напротив Красной площади, передает из Москвы корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ.

Команда жила здесь и до товарищеского матча с Чили, но вчера ей был предоставлен выходной, поэтому большинство сборников разъезжались по домам. Однако некоторые оставались. Например, Юрий Газинский, Руслан Камболов и Максим Канунников в первой половине дня просто прогуливались втроем по центру Москвы.

Главный тренер сборной Станислав Черчесов также был в гостинице уже утром. Зашел он в здание в компании с известным спортивным менеджером Германом Ткаченко.

Александр Головин, которому прочат переход в лондонский "Арсенал", пребывает в отличном расположении духа, но комментировать возможный трансфер пока не готов.

Большая часть игроков приехала на такси. А вот Федор Смолов был за рулем сам, после чего передал авто подруге. Александра Самедова проводили теща и сын.

Напомним, в заявку сборной России на Кубок конфедераций-2017 вошли следующие игроки (амплуа - по сайту РФС):

вратари 1*. Игорь АКИНФЕЕВ (ЦСКА), 12. Владимир ГАБУЛОВ ("Арсенал"), 16. ГИЛЬЕРМЕ ("Локомотив");

защитники 3. Роман ШИШКИН ("Краснодар"), 5. Виктор ВАСИН (ЦСКА), 6. Георгий ДЖИКИЯ ("Спартак"), 10. Руслан КАМБОЛОВ ("Рубин"), 13. Федор КУДРЯШОВ ("Ростов"), 14. Илья КУТЕПОВ ("Спартак");

полузащитники 2. Игорь СМОЛЬНИКОВ ("Зенит"), 4. Юрий ГАЗИНСКИЙ ("Краснодар"), 8. Денис ГЛУШАКОВ ("Спартак"), 15. Алексей МИРАНЧУК ("Локомотив"), 17. Александр ГОЛОВИН (ЦСКА), 18. Юрий ЖИРКОВ ("Зенит"), 19. Александр САМЕДОВ ("Спартак"), 21. Александр ЕРОХИН ("Ростов"), 22. Дмитрий ТАРАСОВ ("Локомотив"), 23. Дмитрий КОМБАРОВ ("Спартак");

нападающие 7. Дмитрий ПОЛОЗ ("Ростов"), 9. Федор СМОЛОВ ("Краснодар"), 11. Александр БУХАРОВ ("Ростов"), 20. Максим КАНУННИКОВ ("Рубин").

* Номер футболиста на турнире.

Сегодня сборная проведет восстановительную тренировку в финтес-зале "Балчуга", а в понедельник утром возобновит занятия на стадионе им. Эдуарда Стрельцова.

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