Сборная России сделала командную фотографию в преддверии тренировки на "Арене Химки", сообщает официальный Твиттер национальной команды.

Сегодня национальная команда собралась перед Кубком конфедераций-2017, а завтра подопечные Станислава Черчесова отправятся на тренировочный сбор в Австрию. После него сборная проведет два товарищеских матча – против команды Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, в групповом турнире на Кубке конфедераций-2017 соперниками сборной России будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

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