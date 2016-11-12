Сборная России проводит первую тренировку с мячом "Красава"

Сборная России провела первую тренировку с мячами, которые будут использоваться на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный твиттер команды. Мяч, напомним, называется "Красава".
Ближайший матч подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против Румынии. В поединке также будет использоваться "Красава".
Сегодня @TeamRussia впервые тренируется мячами "Красава" pic.twitter.com/LoYkBlTXko– Сборная России (@TeamRussia) 12 ноября 2016 г.
Mikeroft
Нашим кривоногим кудесникам только деревянным квадратным мячом играть надо.
13:24
tiho
Забивака Красава. Сразу чувствуется серьезное гуманитарное образование придворных креативщиков. Интересно академик Кадыров не принимал участие в "мозговом" штурме?
12:58
SP2
Ну правильно - главные методы улучшения игры - переодеться, переобуться, взять другой мяч... Во дворе раньше пятиклассники также делали. )))
12:48
Marchello1980
Только вот ноги Кривелло))
12:42
Посол Юпитера
Блин, его реально так назвал? Я думал это шутка.
12:40
Garik20002
Красава залетит
11:55