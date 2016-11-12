Сборная России проводит первую тренировку с мячом "Красава"

Сборная России провела первую тренировку с мячами, которые будут использоваться на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный твиттер команды. Мяч, напомним, называется "Красава".

Ближайший матч подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против Румынии. В поединке также будет использоваться "Красава".

Игорь Смольников: "Красава" - то, что нужно"