11:42 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России проводит первую тренировку с мячом "Красава"

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Сборная России провела первую тренировку с мячами, которые будут использоваться на Кубке конфедераций-2017, сообщает официальный твиттер команды. Мяч, напомним, называется "Красава". 

Ближайший матч подопечные Станислава Черчесова проведут 15 ноября в Грозном против Румынии. В поединке также будет использоваться "Красава"

Игорь Смольников: "Красава" - то, что нужно" 

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Mikeroft

Нашим кривоногим кудесникам только деревянным квадратным мячом играть надо.

13:24

tiho

Забивака Красава. Сразу чувствуется серьезное гуманитарное образование придворных креативщиков. Интересно академик Кадыров не принимал участие в "мозговом" штурме?

12:58

SP2

Ну правильно - главные методы улучшения игры - переодеться, переобуться, взять другой мяч... Во дворе раньше пятиклассники также делали. )))

12:48

Marchello1980

Только вот ноги Кривелло))

12:42

Посол Юпитера

Блин, его реально так назвал? Я думал это шутка.

12:40

Garik20002

Красава залетит

11:55

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