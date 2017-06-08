Сборная России провела тренировку перед матчем с Чили в полном составе

Сегодня сборная России тренировалась на Стадионе имени Эдуарда Стрельцова в составе 23 человек без Александра Беленова, Романа Нойштедтера и Андрея Семенова, покинувших расположение команды, передают с Восточной улицы корреспонденты "СЭ" Александр ПРОСВЕТОВ и Ярослав СУСОВ. Уже завтра россиянам предстоит провести товарищеский матч с национальной командой Чили.

Вратари, как обычно, работали отдельно. Один бросал руками мяч по воротам с отскоком от земли, другой его парировал, после чего следовал удар ногой от тренера Гинтараса Стауче. Полевые же игроки поначалу пробежали пару кругов по стадиону, а потом выполняли упражнения под началом тренеров по физической подготовке Владимира Паникова и Паулино Гранеро. Причем, предварительно футболисты надели датчики. Ранее на пресс-конференции наставник сборной Станислав Черчесов отмечал, что оценит на тренировке состояние футболистов, прежде чем определить состав на матч с чилийцами.

Далее были "квадраты". Черчесов при этом непосредственно участвовал в действии, приветствуя точные передачи, после которых "водящим" не удавалось перехватить мяч. Когда же в центре круга оказались Максим Канунников, Юрий Жирков и Федор Смолов, тренер подошел к нападающему "Краснодара", похлопал по плечу и дал некие указания.

На этом присутственное время для прессы закончилось.

Кстати, в числе представителей СМИ на тренировке находилась бригада TV Chili, телеканала, который будет транслировать на южноамериканскую страну все матчи Кубка конфедераций. Как поведал тележурналист Пабло Рамос, в Чили наблюдается большой интерес к турниру. "Наша сборная будет впервые участвовать в Кубке конфедераций, футболисты рассчитывают на победу. Артуро Видаль, наша главная звезда, прямо заявил, что вернется в Чили с Кубком", – рассказал коллега.

Напомним, матч с чилийцами станет заключительным перед стартом Кубка конфедераций. Встреча начнется в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию матча.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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