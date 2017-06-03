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Сборная России прилетела в Будапешт

Сборная России прилетела в Будапешт из Инсбрука. Сегодня национальная команда завершила сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.

Подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

 

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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