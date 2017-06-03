Сборная России прилетела в Будапешт из Инсбрука. Сегодня национальная команда завершила сбор в Австрии в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017.
Подопечным Станислава Черчесова предстоят два контрольных матча против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).
Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России
Сели в Будапеште! pic.twitter.com/lRdl6moqQS– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
Футболисты @TeamRussia выходят из самолета. Направляемся в отель в Будапеште! pic.twitter.com/qAg8jPris0– Сборная России (@TeamRussia) 3 июня 2017 г.
- Станислав Черчесов
- Сборная Португалии (футбол)
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