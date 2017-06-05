20:05 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России прибыла на стадион на матч с Венгрией

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Сборная России прибыла на стадион "Гроупама Арена" в Будапеште, где сегодня пройдет контрольный матч против Венгрии, информирует пресс-служба национальной команды. Дорога из отеля на автобусе заняла порядка 10 минут. 

Матч Венгрия – Россия пройдет в понедельник, 5 июня, и начнется в 21.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию игры. Также подопечным Станислава Черчесова предстоит игра против Чили (9 июня, Москва).

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

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Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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