Сборная России прибыла на "Арену Химки", сообщает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Здесь состоится командная фотосессия, после чего игроки проведут первую тренировку в рамках подготовку к Кубку кофедераций-2017.

Завтра команда отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча. Запланированы встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, в групповом турнире на Кубке конфедераций-2017 соперниками сборной России будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).

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