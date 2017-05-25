Сборная России прибыла на "Арену Химки", сообщает корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ. Здесь состоится командная фотосессия, после чего игроки проведут первую тренировку в рамках подготовку к Кубку кофедераций-2017.
Завтра команда отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча. Запланированы встречи с командами Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).
Напомним, в групповом турнире на Кубке конфедераций-2017 соперниками сборной России будут Новая Зеландия (17 июня), Португалия (21 июня) и Мексика (24 июня).
Сборная @TeamRussia прибыла на Арену Химки @ArenaKhimki. Удачи, парни! pic.twitter.com/mrthMYSPkZ– Сергей Астахов (@SAstahov) 25 мая 2017 г.