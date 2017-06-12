20:05 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России поздравила болельщиков с Днем России

Сборная России в официальном Твиттере опубликовала поздравление болельщиков с Днем России. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также Денис Глушаков, Александр Головин, Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Федор Смолов записали небольшое видеообращение.

"Дорогие россияне, мы поздравляем вас с Днем России. Мы - часть своей страны!" - произнесли футболисты и тренер.

В эти дни сборная России проводит подготовку к Кубку конфедераций-2017.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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