Сборная России поздравила болельщиков с Днем России

Сборная России в официальном Твиттере опубликовала поздравление болельщиков с Днем России. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов, а также Денис Глушаков, Александр Головин, Игорь Акинфеев, Александр Самедов и Федор Смолов записали небольшое видеообращение.

"Дорогие россияне, мы поздравляем вас с Днем России. Мы - часть своей страны!" - произнесли футболисты и тренер.

В эти дни сборная России проводит подготовку к Кубку конфедераций-2017.

Поздравляем всех с Днём России!!!🇷🇺🇷🇺🇷🇺 pic.twitter.com/tEN9vFB7kB – Сборная России (@TeamRussia) 12 июня 2017 г.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной России