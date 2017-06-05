23:22 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России поблагодарила болельщиков

Пресс-служба сборной России после победы над Венгрией в контрольном матче поблагодарила болельщиков за поддержку. Подопечные станислава Черчесова обыграли соперника со счетом 3:0. Напомним, что 9 июня Россия сыграет в Москве с Чили.

- Победа! Сборная России выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики, - говорится в сообщении.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Трансляция матча Венгрия - Россия

Материалы сюжета: Сборная России. Перед Кубком конфедераций-2017
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