Сборная России поблагодарила болельщиков

Пресс-служба сборной России после победы над Венгрией в контрольном матче поблагодарила болельщиков за поддержку. Подопечные станислава Черчесова обыграли соперника со счетом 3:0. Напомним, что 9 июня Россия сыграет в Москве с Чили.

- Победа! Сборная России выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики, - говорится в сообщении.

Соперники сборной России по групповому турниру Кубка конфедераций-2017: Новая Зеландия (17 июня, Санкт-Петербург), Португалия (21 июня, Москва, стадион "Спартак") и Мексика (24 июня, Казань).

Победа! @TeamRussia выигрывает у Венгрии со счетом 3:0! Спасибо всем за поддержу, вы самые лучшие болельщики!!! pic.twitter.com/8jW4RVihbX – Сборная России (@TeamRussia) 5 июня 2017 г.

Трансляция матча Венгрия - Россия