15:59 | ФУТБОЛ — Кубок конфедераций

Сборная России отправилась на тренировку в Химки

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Сборная России отправилась на первую тренировку в рамках подготовки к Кубку конфедераций-2017, сообщает корреспондент "СЭ" Филипп ПАПЕНКОВ. Занятие состоится на "Арене Химки", а перед этим пройдет командная фотосессия.

26 мая команда отправится на тренировочный сбор в Австрию, после чего проведет два товарищеских матча – против Венгрии (5 июня, Будапешт) и Чили (9 июня, Москва).

Напомним, что сборная России сыграет на Кубке конфедераций-2017 в одной группе с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня).

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