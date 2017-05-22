Сборная России будет готовиться к матчу с Чили на стадионе имени Стрельцова

Сборная России на своем официальном сайте обновила график подготовки к Кубку конфедераций-2017. В новую версию включен план подготовки к контрольному матчу с Чили, который пройдет 9 июня в Москве. Команда Станислава Черчесова будет тренироваться в преддверии встречи на стадионе имени Стрельцова. Дальнейший график подготовки будет опубликован позднее.
25 мая (четверг)
16:30. Тренировка. "Арена Химки" (открытая для СМИ). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
26 мая (пятница)
10:30. Вылет в Инсбрук.
16:15. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:15 до 16:35). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
27 мая (суббота)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
28 мая (воскресенье)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
29 мая (понедельник)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
30 мая (вторник)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
31 мая (среда)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
1 июня (четверг)
16:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
2 июня (пятница)
16:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
3 июня (суббота)
11:30. Тренировка. Нойштифт (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
18.30. Вылет в Будапешт
4 июня (воскресенье)
16:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России на стадионе "Гроупама Арена". Будапешт.
16:30. Тренировка на стадионе "Гроупама Арена" (открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).
5 июня (понедельник)
20:30. Контрольный матч. Венгрия – РОССИЯ. Будапешт. Стадион "Гроупама Арена".
6 июня (вторник)
16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова (открытая для СМИ с 16:30 до 16:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
7 июня (среда)
11:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова (открытая для СМИ с 11:30 до 11:50). По окончании тренировки – общение в микст-зоне.
8 июня (четверг)
15:00. Предыгровая пресс-конференция главного тренера и игрока сборной России. Отель "Балчуг".
16:30. Тренировка. Стадион имени Стрельцова (открытая для СМИ С 16:30 ДО 16:50).
9 июня (пятница)
Контрольный матч. РОССИЯ – Чили. Москва.