Сборная Португалии в дни Кубка конфедераций будет тренироваться на базе "Рубина"

С 3 июня на базе казанского "Рубина" ужесточат меры безопасности. Вход на объект будет только по специальным пропускам, паспортам и свидетельствам о рождении. Это продлится до окончания Кубка конфедераций. В дни турнира здесь будет тренироваться сборная Португалии во главе с Криштиану Роналду. Представители чемпионов Европы-2016 были в Казани еще в марте и остались довольны увиденным. 18 июня в Казани португальцы сыграют матч группового этапа против Мексики.

Кубок конфедераций-2017. Календарь // Все о сборной Португалии